الأمم المتحدة تطلق مناشدة لتقديم 107 ملايين دولار لضحايا الإعصار راي في الفلبين

أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 107 ملايين دولار لأكثر من 3ر3 مليون شخص تضرروا نتيجة أسوا إعصار يضرب الفلبين هذا العام.

وقال مسؤولون في الفلبين إن ما لايقل عن 375 شخصا لقوا حتفهم، وصار 630 ألفا آخرين مشردين بسبب إعصار راي الذي ضرب المقاطعات الوسطى والجنوبية للبلاد الأسبوع الماضي.

وقال منسّق الأمم المتحدة في الفلبين، جوستافو جونزاليس، إن برنامج المساعدات الإنسانية سيدعم جهود الحكومة الفلبينية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والطعام والمأوى في حالات الطوارئ خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف جونزاليس أن آثار الإعصار راي أحيت ذكريات الإعصار هايان، وهو أقوى إعصار يضرب الفلبين والذي تسبب في مقتل 6 آلاف و 300 شخص وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص في تشرين ثان/نوفمبر 2013.

وأوضح جونزاليس بعد زيارته لبعض المناطق الأكثر تضررا من الإعصار راي في جنوب الفلبين :""رأيت طرقًا مغطاة بالحطام، ومنازل بلا أسقف، وأشخاصا على حدود المدن الجنوبية (بوتوان وسوريجاو) يتسولون للحصول على الماء والطعام".

وأوضح المنسق الأممي أن برنامج المساعدات الإنسانية سيعطي أولوية للإبقاء على التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرا بالقول "إن هذه أزمة داخل أزمة".

ونوه جونزاليس إلى أن الإعصار راي جاء في نهاية العام، بعد أن نجحت الحكومة الفلبينية في خفض الإصابات بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، وإعطاء اللقاح لعدد كبير من السكان، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستعمل مع وزارة الصحة الفلبينية لضمان الحفاظ على المكاسب التي تحققت بمشقة كبيرة في المعركة ضد الوباء.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط.