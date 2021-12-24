رئيس جامعة طنطا ونائب محافظ الغربية يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه في أصول التربية

شهد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، مساء اليوم، مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة أمل زكريا قطب عبد الوهاب أبو شارب بعنوان: "القيم التمكينية لنقل المعرفة وتوطينها لدى طلاب الجامعة المصرية بين الواقع والمامول"، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة جامعة طنطا.



تكونت لجنة مناقشة الرسالة من الدكتور محمد على المرصفى، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا "رئيسًا ومناقشا"، والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، أستاذ التخطيط التربوي والادارة التعليمية جامعة المنصورة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق "مناقشًا خارجيا"، والدكتور سمير عبد الوهاب الخويت، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا وعميد كلية التربية الأسبق"مشرفًا" ، والدكتوره هويدا محمود الإتربي، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث "مشرفا".



شارك بالحضور المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب المصري، والمهندس أحمد السجيني، والمهندس محمد الحسيني، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب وهم: المحاسب محمد عريبي، والمهندس علي عز، ومحمد زايد، ومحمد زين، ومحمد وجيه، ومحمد وفيق، وبلال النحال، وعمرو درويش، ومرفت الكسان، وحنان شوقي، وفايزة صالح، والدكتور عمر حمروش، واحمد بلال، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من كلية التربية ومن جامعة الأزهر.