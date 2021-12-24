خالد ميري: نرى مشروعات جديدة في الصعيد مع كل شمس تشرق منذ 2014

قال الإعلامي خالد ميري، إنّ الصعيد كلمة سر جديدة لها علاقة بالتاريخ والجغرافيا والحضارة.

وأضاف خلال برنامجه "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "كل مرة تطلع فيها الشمس منذ 2014 نرى مشروعات جديدة في الصعيد الذي عانى من الحرمان والتجاهل التام طيلة السنوات الفائتة".

وتابع: "جميع أهالي الصعيد -وكنتُ أحدهم- ينظرون إلى القاهرة وكأنهم ليسوا مواطنون لهم حقوق في هذا الوطن".

وتابع: "أثناء فترة دراستي كنا نعاني خلال رحلة الذهاب إلى المدرسة أو حتى الجامعة، ولم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الحضارة في الصعيد، ولا أحد يسأل ويهتم إلا جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تحاول تجنيد الشباب".

وأردف: "حينما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر الاهتمام بالصعيد، والرئيس قال إنه تم صرف تريليون جنيه منذ 2014 حتى الآن في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم".

واستطرد: "مشروعات الصعيد التي يجري إنشاؤها ستنتهي في الموعد المحدد لها أو قبل ميعاد افتتاحها، لأن أهالي الصعيد يستحقون ذلك، ومن الآن لن يكون الصعيد طارد للسكان وسيجد الشباب فرص عمل في بلادهم".

وأوضح ميري: "عصر الإهمال والمعاناة قد انتهي تماما وليس هناك حرمان بعد اليوم.. أنا مش بقول كدا عشان أنا صعيدي والله.. بس عشان عشت وحسيت بالحرمان والمعاناة التي عاشوها الصعايدة".

