«النواب الليبي»: إصدار الحكم النهائي في الانتخابات الاثنين المقبل

قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى، إن مجلس النواب قام بدوره بإصدار القوانين اللازمة للعملية الانتخابية وأصدر قانون يتعلق بانتخاب مجلس النواب، فأصدر قانون لانتخاب رئيس لليبيا، وقانون لانتخاب مجلس النواب، متابعًا أن تم اتخاذ قرار بشأن تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الأحد القادم وسيكون هناك جلسات بين المترشحين للرئاسة.



واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب لم يحدد حتى الآم موعد الانتخابات، ولكن لجنة الحوار هى من قامت بتحديده 24 ديسمبر من الشهر الحالى، مضيفًا أن لجنة المفوضية واجهت بعض الصعوبات بشأن عدم تواجد بعض المرشحين.



وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة لحل العراقيل لدى المفوضية العليا للانتخابات وكذلك المجلس الأعلى للقضاء الليبى، والمقرر إجراء اتصالات بين المترشحين للرئاسة في كافة البلاد لتقارب وجهات النظر.

وتابع، أن الاثنين المقبل سيلقي البرلمان الليبي الحكم النهائي في الانتخابات الليبية في ضوء المطالبات والاتفاقات التي ستتم خلال هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق ملزم، وواضح لكافة الجهات.



يذكر أن لجنة برلمانية في ليبيا مكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكدت، الأربعاء الماضي، على استحالة إمكانية إقامة الاقتراع الرئاسي في موعده المقرر يوم الجمعة 24 ديسمبر، وذلك بعد الحوادث الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية تزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات.



وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الموعد إلى 24 يناير المقبل.