رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس الميلاد المجيد

ترأس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور سامي فوزي، قداس عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم للغربي وذلك للكنيسة الأسقفية، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وسط إجراءات احترازية مشددة.



ودقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد.



وبدأ موكب المطران في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.



ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.



وترأس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القداس، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، فيما حظرت الكنيسة الدخول بلا كمامات.



ووفرت الكنيسة، شاشات عرض تقدم خدمة الصلاة مع بث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وخدمة ترجمة للغة الإشارة، مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.



وتزينت الكنيسة الأسقفية بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد.