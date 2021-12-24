استطلاع: 50% من الألمان غير راضين عن تنظيم حملات التطعيم ضد كورونا

بعد مرور عام على بدء التطعيم ضد وباء كورونا في ألمانيا، أعرب 50% من الألمان في استطلاع للرأي عن عدم رضاهم عن تنظيم حملات التطعيم.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 19% من الألمان أعربوا عن "عدم رضاهم البالغ"، و31% آخرين عن "عدم رضاهم إلى حد ما"، بشأن مسار حملات التطعيم في الشهور الاثنى عشر الماضية.

وفي المقابل، أعرب 36% فقط عن "رضاهم إلى حد ما" و7% عن "رضاهم البالغ" عن حملات التطعيم. ولم تحدد الـ7% المتبقية موقفها من الأمر.

وبعد عام من الإعلان عن أول الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، بدأت البلاد التطعيم ضد الفيروس في 26 كانون أول/ديسمبر 2020.

وبدأت حملات التطعيم رسميا في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي.

ومنذ ذلك الحين، تم تطعيم 3ر61 مليون شخص في ألمانيا بجرعة واحدة، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا، بما يعادل 7ر73% من السكان.

وبلغت نسبة المطعمين بجرعتين 7ر70%، ونسبة المطعمين بثلاث جرعات 35%. وبحسب الإحصاءات، فإن 8ر21 مليون شخص في ألمانيا، 3ر26% من السكان، لم يتلقوا التطعيم بعد.

وتواجه حملات التطعيم انتقادات مستمرة متعلقة بشراء اللقاحات على وجه الخصوص.

ويعتزم المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، تحفيز حملات التطعيم خلال عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة. ووضع شولتس هدفا للوصول إلى نسبة تطعيم 80% بين السكان بجرعة واحدة على الأقل بحلول 7 كانون ثان/يناير المقبل. كما دعا البرلمان الاتحادي (بوندستاج) إلى أن يقر الإلزام العام بتلقي التطعيم مطلع العام المقبل.

وبحسب الاستطلاع، أيد 62% من الألمان اتخاذ مثل هذه الخطوة، بينما عارضها 29% فقط، ولم تحدد 9% موقفها من الأمر.

ووفقا لاستطلاع أجرته "يوجوف" قبل عام، كان 56% من الألمان يعارضون الإلزام بالتطعيم، بينما أيد ذلك 33% فقط. وحتى الحكومة الألمانية في ذلك الحين رفضت لفترة طويلة فكرة إلزامية التطعيم.