موجة أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

ضربت مدينة الإسكندرية، منذ قليل موجة من الأمطار الغزيرة، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة تصل حد الصقيع، وارتفاع في موج البحر إلي أكثر من 2.5 متر، ورياح متوسطة الشدة.

من جانبه، دفع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، بسيارات الطوارئ بالتمركزات الرئيسة، وفي المناطق الساخنة بالمنتزه والمندرة وطريق كارفور والطريق الصحراوي.

وقال نافع في تصريحات صحفية للشروق، اليوم الجمعة، إنه تم بالمرور على محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع في منطقة المنتزه وطوسون وقرى أبيس الأولى والثانية للتأكيد على أعمال الصيانة ومتابعة المناسيب.

وتفقد محطة رفع تقسيم أبي قير ومحطة رفع طوسون؛ لمتابعة سير العمل بالمحطة وأعمال وخدمات الصيانة الدورية، والتاكيد على السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة محطة رفع معمورة البلد وأبي قير بمنطقة المنتزه.

وأضاف نافع أنه تم خفض منسوب مصرف القلعة والمصارف الفرعية في محيط قري أبيس الأولى والثانية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للصرف بوزارة الري للتعامل مع الأمطار المتوقعة، بالتزامن مع تفقد تمركزات سيارات الطوارئ في منطقة المنتزه بكوبري المندرة.

وشدد نافع على استمرار غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار 24 ساعة ومتواصلة مع الغرف الفرعية بالأحياء حتى نهاية موسم الشتاء.