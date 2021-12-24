تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 6 أشخاص "بودي جارد"، لاقتحامهم شقة خليجى وسرقتة بالإكراه تحت تهديد السلاح في الهرم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر من خليجي، يفيد بقيام 6 أشخاص باقتحام شقته وتقييده وسرقة مبلغ مالي 160 ألف دولار عنوة عنه تحت تهديد السلاح، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى التأكد من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص يعملون بودي جارد اقتحموا شقة المجني عليه وسرقوا المبلغ المالي، وأن أحد المتهمين صديق للمجني عليه واتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ الواقعة مقابل تقسيم المال معا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين في محافظتى الإسكندرية والجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن أحد المتهمين على علاقة بالمجنى عليه وكان يتردد على شقته كثيرا لزيارت، وعلي علم بوجود مبلغ مالي مع المجنى عليه واتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ سرقته مقابل تقسيم المال معا.

وأضاف المتهمون أن المتهم الرئيسي صديق المجنى عليه، سهل لهم تنفيذ الخطة والدخول لشقة المجنى عليه، وقيدوه تحت التهديد وتمكنوا من سرقة المبلغ المالي ولاذوا بالفرار هاربين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.