تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على جنوب سيناء.

ولفتت إلى تعرض بعض الطرق المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد لشبورة مائية، فضلًا عن تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة، ومناطق من جنوب سيناء إلى نشاط رياح.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

بورسعيد 11 19

الإسكندرية 11 19

شرم الشيخ 15 23

أسوان 09 23

كاترين 01 11

الإسماعيلية 11 20