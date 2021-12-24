أستاذة تخطيط عمراني: مقابر مصر التاريخية والقديمة ليس لها مثيل في العالم

قالت الدكتورة جليلة القاضي أستاذة التخطيط العمراني المتفرغة في جامعات فرنسا، إنّ العمارة الجنائزية كانت أساسًا عند مصر القديمة واستمرت عبر عصورها المتعاقبة، مؤكدة أن مقابر مصر التاريخية والقديمة ليس لها مثيل في العالم كله.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ جبانات مصر التاريخية تعرضت لإهمال كبير في العصر الحديث، موضحة أن هذه الجبانات التاريخية بقاءها مهدد كما أن هناك أحواشًا اختفت خلال تنفيذ محاور مرورية.

وتابعت: "مشكلة مقابر حكام مصر التاريخية تفاقمت منذ وزارة الدكتور حسب الله الكفراوي بتحولها إلى مساكن عشوائية".

وحذرت من تجاهل هذه الجبانات التاريخية خلال تنفيذ المشروعات قائلة: "أى مشروع تطوير لازم يضع في ذهنه احترام التراث وفى حلول كثيرة بدائل للحفاظ على التراث والجبانات المصرية التاريخية".