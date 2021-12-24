كوريا الجنوبية تسجل 6233 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

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أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة تسجيل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 596 ألفا و209 إصابات، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5071 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 16 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 262 شخصا.

وتلقى 5ر85% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 3ر82% التطعيم كاملا، وحصل 9ر27% على جرعات معززة.