بلغاريا تتعهد بمكافآت مالية للمتقاعدين الذين يحصلون على لقاح كورونا

تعرض بلغاريا مكافآت مالية على كبار السن الذين يتلقون لقاحا مضادا لكورونا، في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي سجلت نسبة منخفضة للأشخاص الملقحين.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المتقاعدين سيحصلون على 75 ليف (43 دولار أمريكي) مقابل تطعيمهم، وأن الخطة التشجيعية ستستمر حتى نهاية يونيو.



وسجلت الدولة الواقعة شرقي أوروبا أقل معدل تطعيم بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.



ولم يحصل على جرعتي اللقاح سوى 27 % من سكان البلاد، ولم يحصل منهم سوى 3% فقط على جرعة ثالثة معززة.



وحذرت عالمة الفيروسات البلغارية الشهيرة رادكا أجريروفا قائلة: "هناك خطر من تحول بلغاريا إلى منطقة موبوءة بكوفيد (-19)".



وتهدف المكافآت الخاصة إلى التسريع من وتيرة حملة التطعيم في محاولة لتعزيز حماية السكان من سلالة أوميكرون شديدة العدوى.



ورفض العديد من الأشخاص في بلغاريا الحصول على اللقاح بسبب عدم الثقة في الحكومة ونظريات المؤامرة المنتشرة عبر الإنترنت.