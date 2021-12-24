إخلاء 6 أسر من داخل عقار آيل للسقوط بكرداسة

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، كردونا أمنيا بمحيط عقار مكون من 4 طوابق، وإخلاءه من قاطنيه، عقب حدوث تصدعات به، بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.



وتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بحدوث تصدعات بعقار بشارع محمد عبدالفتاح بدائرة المركز.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني ورجال الحي، وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق ويقيم به 6 أسر، وحدثت به تصدعات وٱيل للسقوط، وعلي الفور تم إخلاء العقار من قاطنيه وفرض كردون أمني بمحيط العقار.



وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.