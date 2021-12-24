 أمريكا وبريطانيا يبحثان ردا قويا وموحدا في مواجهة عدوان روسيا ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
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أمريكا وبريطانيا يبحثان ردا قويا وموحدا في مواجهة عدوان روسيا ضد أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 8:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 8:37 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيرته البريطانية ليز تروس الأولويات المشتركة، بما في ذلك الرد القوي والموحد في مواجهة مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية اتفق خلالها الوزيران على أهمية تعزيز الدعم المنسق بين الحلفاء والشركاء لفرض التبعات والتكاليف التي تترتب حال استمرار عدوان روسيا ضد أوكرانيا.
ومن جانبها، كتبت تروس - في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي عقب مكالمتها الهاتفية مع بلينكن - أنهما اتفقا على أن "أي تدخل روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، وستكون له عواقب قاسية".
وأكد الوزيران وحدة موقف الناتو ومجموعة السبع الكبار بشأن دعم أوكرانيا و"ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات مع احترام السيادة" الأوكرانية.


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