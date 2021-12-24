صابر الرباعي: طبقة صوت حسن شاكوش أقرب للسيدات عن الرجال

قال الفنان التونسي صابر الرباعي، أن طبقة غناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش غير متوفرة لدى الكثير من الفنانين.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن طبقة صوت شاكوش عالية وتقترب من طبقة السيدة أكثر من الرجل، ورأى أن إمكانياته ليست متوفرة في كل الأصوات.

ورفض الرباعي، التعليق على قرار وقف شاكوش من قِبل نقابة الموسيقيين، وقال: "لا أتدخل فيما لا يعنيني، ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذه الخطورة والحزم أكيد في سبب".

وتحدّث الرباعي، عن الأخبار التي انتشرت بالقبض عليه في مطار لندن مع وكيل أعماله ويحملان مخدرات قائلا: "إشاعة ولا فى الخيال إني أتقبض عليا فى مطار لندن مع وكيل أعمالي ومعانا مخدرات.. أنا كنت وقتها في تونس".