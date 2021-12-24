وزير الدفاع الكويتي: الجيش يمضي بخطى ثابتة في تحديث وتطوير الأسلحة والمعدات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، إن أمن الكويت لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من حماة الوطن الذين يسعون دائما للمحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مبينا أن الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأكد وزير الدفاع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة، أن حماة الوطن هم السد الحامي في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيها، قائلا إن التاريخ يشهد على بطولات وتضحيات منتسبي الجيش الكويتي الذين كانوا في طليعة القوات المشاركة في كافة الحروب العربية والعمليات الإنسانية.

وشدد الصباح، على أن دور حماة الوطن كان مشهودا في التصدي للغزو وتحرير وطنهم من براثن الاحتلال معتبرا أن "هذه المواقف سوف تبقى دائما محل فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي".

وبالنسبة للقوة البحرية أوضح وزير الدفاع الكويتي، أنه "تم التعاقد لصيانه وتحديث السفن والزوارق العاملة ضمن اسطولها والنظر في توفير كافة احتياجات القوة من المعدات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على كفاءة وقدرة قواتنا البحرية".

ودعا الشيخ حمد جابر العلي الصباح، منتسبي القوة البرية إلى مواصلة التعلم والعمل والتدريب لمواكبة خطة التحديث والتطوير وللنهوض بمستوى القوات المسلحة وإعادة الجيش الكويتي إلى سابق عهده الزاخر بالتميز والتفوق والمنافسة.