قال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إن ميلاد المسيح هو انتظار، رجاء ومحبّة، بالنسبة للمسيحيين ولجميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة، إنه زمن ميلاد المسيح الذي جاء إلى العالم لكي يخلِّص البشرية.

وأضاف اليوم الجمعة، في كلمة بعنوان "انتظار، رجاء ومحبّة"، والتي نشرتها إذاعة الفاتيكان الناطقة باللغة العربية، لاتزال جائحة فيروس كورونا تمسك العالم في قبضتها، ويرجع ذلك أيضًا إلى انتشار متغير أوميكرون: حتى الآن، هناك أكثر من 277 مليون مصاب وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، لكن ميلاد المسيح لا يتعارض مع المحنة التي نعيشها، لأنه بامتياز عيد الرحمة وعيد الحنان، وجماله متواضع ومُفعم بالدفء البشري".

وأكد بابا الفاتيكان، أن المسيح جاء إلى العالم كما يأتي الطفل إلى العالم ضعيفًا وهشًا، لكي نتمكن من قبول ضعفنا بحنان، ونكتشف أمرًا مهمًّا: كما في بيت لحم، هكذا أيضًا يحب الله معنا أن يصنع أمورًا عظيمة من خلال فقرنا، مشيرًا إلى أننا لا يمكن أن ندع فيروس الفردية الراديكالية يتغلّب علينا ويجعلنا غير مبالين بمعاناة الإخوة والأخوات الآخرين، وأطلب من الجميع: قادة الدول والشركات والمنظمات الدولية تعزيز التعاون وليس المنافسة، والبحث عن حل للجميع: لقاحات للجميع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في جميع مناطق الأرض.