إندونيسيا تحتجز سفينة فيتنامية بسبب الصيد غير المشروع

قال مسؤول إندونيسي اليوم الجمعة، إن السلطات احتجزت سفينة فيتنامية، قالت إنها كانت تصطاد بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية وصادرت نحو طنين من الأسماك.

وذكرت وكالة الأمن البحري (باكاملا) إنها احتجزت السفينة التي ترفع علم فيتنام في بحر ناتونا الشمالي بالقرب من حدودها البحرية الغربية مع ماليزيا.

وقال المتحدث باسم "باكاملا" ويسنو برامانديتا إن السلطات رصدت سفينتين إلا أن إحداهما تمكنت من الفرار بعد الاقتراب منها.

وأضاف: "تمكنا من احتجاز سفينة وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم الفيتناميين بينما تمكنت الأخرى من الإبحار في المياه الماليزية".