جيش باكستان: مقتل جنديين في إطلاق نار مع مسلحين وسط تصاعد هجمات طالبان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين شنوا هجوما استهدف نقطة تفتيش أمنية بإقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، اليوم الجمعة.

ويأتي الحادث وسط تصاعد الهجمات من قبل متشددين إسلاميين يتردد بأنهم يختبئون في أفغانستان.

وإقليم بلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا، إذ يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، ويجري استهدافه من قبل متشددين إسلاميين ومجموعات طائفية ومتمردين شبه قوميين.

وينظر إلى أغلب أعمال العنف في بلوشستان على أنها رد فعل من قبل المتمردين على خطط بكين الاستثمارية في المنطقة والتي تهدف إلى ربط إقليم شينجيانج الصيني بمنطقة بحر العرب في الإقليم الباكستاني عبر شبكة من الطرق والخطوط الحديدية.

وتستهدف الصين من خلال إنشاء هذا الممر الاقتصادي البالغ تكلفته 60 مليار دولار الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا عبر أقصر الطرق البرية والبحرية.

وقتل نحو 80 ألف باكستاني من المدنيين وقوات الأمن، في تفجيرات انتحارية وهجمات بالقنابل وهجمات بالأسلحة، شنتها حركة طالبان باكستان على مدار ما يقرب من عقدين من أعمال العنف.