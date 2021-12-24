البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجرا انطلقوا من سواحل زوارة الليبية

أنقذت البحرية التونسية 28 مهاجرا أغلبهم من بنجلاديش كانوا أبحروا من السواحل الليبية ،بعد طلبهم للنجدة قبالة السواحل الجنوبية لتونس، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة في بيان لها نشر اليوم الجمعة أن المهاجرين أبحروا في الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 كانون/أول ديسمبر الجاري من سواحل زوارة الليبية بنية الوصول إلى السواحل الأوروبية لكنهم واجهوا صعوبات قرب سواحل منطقة رأس جدير الحدودية.

ومن بين المهاجرين في المركب 21 مهاجرا من بنجلادش وثلاثة من كينيا بينهم إمرأة وباكستاني وجزائري ومغربي وغاني.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء الصيد في مدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين في الجنوب لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

ومع استمرار أنشطة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية والتونسية نحو السواحل الايطالية القريبة، تواجه مراكز إيواء المهاجرين واللاجئين في ولاية مدنين جنوب تونس ضغطا كبيرا، وفق ما أفاد به مسؤول من منظمة الهلال الأحمر للإغاثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).