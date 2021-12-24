أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، إنقاذ 90 مهاجرًا كانوا عالقين أمام سواحل جزيرة براسونيسي جنوب البلاد، مشيرة إلى غرق 11 شخصًا آخرين وانتشال جثامينهم.

وذكرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أن المهاجرين كانوا على متن قارب جَنح في البحر المتوسط، وكان يحمل عددًا غير معلوم من المهاجرين، لافتة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين كانوا على القارب الذي يُعتقد أنه أبحر من الساحل التركي قاصدًا إيطاليا، في الوقت الذي تجرى فيه عملية بحث أخرى عن 30 مهاجرًا على الأقل كانوا على متن قارب آخر حملهم من تركيا قبل أن يغرق قبالة ساحل جزيرة فوليجاندروس اليونانية.