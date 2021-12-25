دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المهاجرين العراقيين للعودة إلى بلدهم، وشدد على أن الحوار هو الحل لبناء مستقبل يليق بجميع المواطنين.

وقال الكاظمي، خلال حضوره قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد، إن "الحوار هو الحل لبناء مستقبل يليق بجميع العراقيين، لا خيار لنا سوى الحوار".

واعتبر الكاظمي، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، زيارة البابا فرنسيس إلى بلاده بأنها كانت مصداقًا على أهمية العراق، لافتًا إلى أن "هناك من يتجه إلى السلاح لتحقيق غايته أما نحن فلدينا السلام".

وتابع الكاظمي: "تجمعنا هذه الأيام المقدسة كما جمعتنا الأيام السابقة خلال دحر الإرهاب، لبناء عراق سالم وزاهر وبناء دولة حقيقية خالية من السلاح"، مشيرًا إلى أن العراق مر بظروف قاسية وتم تجاوزها بوحدة الصف، مبينًا أنه يجب بناء العراق عن طريق التفاهم.

واختتم الكاظمي كلمته قائلًا إنَّ "المسيحين لهم دور كبير في بناء نسيج العراق بالإضافة إلى كافة الأديان والطوائف الأخرى والمكونات"، مشددًا على ضرورة التشجيع على بقائهم وعودة المهاجرين منهم.