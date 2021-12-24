شركات السياحة تبدأ اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة الأسبوع المقبل



شهدت أزمة رحلات العمرة التى توقفت عامين متتالين نتيجة جائحة كورونا ، انفراجة جزئية بعد موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة.



وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت قرار ببدء استقبال المعتمرين المصريين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.



وبحسب مصادر في وزارة السياحة والاثار، فان أولي رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق بداية من شهر فبراير المقبل، حيث ستبدأ الشركات الأسبوع المقبل التقدم لغرفة شركات السياحة بالأوراق الخاصة بتنظيم العمرة، وكذلك البدء في اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة.

وعلمت «الشروق»، أن الضوابط الجديدة للعمرة لم تحدد عدد معين للمعتمرين المصريين هذا العام كما تردد مؤخرا عن اعتماد الوزارة 60 ألف معتمر فقط بواقع 20 ألف كل شهر، حيث من المقرر أن يرتفع العدد تدريجيا في حال عدم حدوث اية تدهور في الحالة الوبائية لفيروس كورونا سواء بمصر أو بالسعودية. وفي حال سارت رحلات العمرة بشكل طبيعي خلال شهر رجب فمن الممكن أن ترتفع الاعداد خلال شهر شعبان وهو ما سيتكرر أيضا خلال شهر رمضان.

ومن المقرر طبقا لتأكيدات مسئولى وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة أن تساهم الضوابط الجديدة في ايقاف تداول التأشيرة بين الشركات "البيع والشراء"، حيث تم وضع ضوابط مشددة تحافظ على حقوق المواطن والشركة فى نفس الوقت.

كما وضعت الضوابط اشتراطات لمشرفى الشركات فى رحلات العمرة بحيث يكون مسجلا ضمن برنامج العمرة، حيث أن الشركات التى ليس لها مشرفين حقيقين سيتم حرمانها من تنظيم رحلات العمرة.



وفي ذات السياق، أعلنت غرفة شركات السياحة اعتماد العقود الخاصة بالعمرة سيكون الكترونيا عبر البوابة المصرية للعمرة، بحيث ستقوم الشركة السعودية الراغبة فى التعاقد مع شركة السياحة المصرية بإدراج بيانات الشركة المصرية فى الخانات المخصصة لذلك فى العقد، وستقوم الشركة السعودية بإضافة هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة وفق للخطوات التى سيتم الاعلان عنها لاحقا بعد اعتماد ضوابط العمرة.



وجاءت موافقة الحكومة علي السماح بفتح العمرة مشروطا بالحفاظ علي أرواح المواطنين المصريين بدء من سفرهم لأداء مناسك العمرة وحتي عودتهم إلى أرض الوطن من خلال العديد من الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تشمل الضوابط ضرورة حصول كافة المسافرين علي جرعتي التطعيم بأمصال كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.