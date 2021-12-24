تشهد محافظة قنا غدا السبت، الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، التى تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، والتى يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، الذى يربط بين مدينتى قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 19 كيلو متر وعرض 21 مترويضم المحور 30 عملا صناعيا لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 15 كوبرى بتكلفة مالية بلغت 1,5 مليار جنيه.

وأكد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودى، أن المحور يمثل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحافظة تتثمل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، كما سيحقق المحور نقل تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يتميز المحور بقربة من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمربما يساهم فى خلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق كما يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كالمثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية.

ولفت إلى أن المشروعات المقرر افتتاحها مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل 13,5مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية ، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين " ويخدم 55 الف نسمة، وأيضا تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، وأيضا وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية.

وأشار إلى أن المشروعات التي سيتم افتتاحها مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا، حيث يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا، والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، بجانب أنه سيراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدئها بما يحقق استقرار الشبكة، بجانب دوره في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين

كما أنه سيراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة، فضلا عن دوره في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد، وتم تطوير المركز بتكلفة مالية 327 مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى من خلال قرض ميسر وشارك فى أعمال التطوير كبرى الشركات المتخصصة فى مجال الكهرباء والطاقة.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بمحطة مياه فرشوط كما تم تنفيذ التشغيل التجريبى للمحطة واختبار عينات المياه للتأكد من نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام، وأن المحطة تقع على مساحة 15 ألف متر مربع وتعمل بنظام الترشح الفائق، وهى الوحيدة على مستوى الجمهورية من هذا النوع، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه وتخدم 200 ألف مواطن من أهالى فرشوط والقرى المجاورة لها، ويتم التحكم فى إدارة المحطة إليكترونى، فور حدوث أى عطل أو تغير فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيا لأتخاذ الإجراءات اللازمة، كما سيتم افتتاح محطة مياه دشنا بعد الانتهاء من زيادة طاقتها الانتاجية من 400 لتر \ثانية إلى 800 لتر \ ثانية بتكلفة 160 مليون جنيه تقريبا وتخدم أهالى 14 قرية ويستفيد منها نحو 400 ألف نسمة.

وتابع: " أن من بين المشروعات المقرر افتتاحها انتهاء التشطيبات النهائية لعدد 30 عمارة سكنية بمدينة غرب قنا تضم 720 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه حيث تتميز المدينة بموقع متميز وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع التى تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة وهى تقع على مساحة 8971 فدان على الطريق الغربى قنا – نجع حمادى".