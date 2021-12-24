العراق: 7 حالات وفاة و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الجمعة بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24115 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 322 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 92 ألفا و156 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 466 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 62 ألفا و247.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 15 ألفا و690 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و426 ألفا و231 شخصا.