تطويب البابا يوحنا بولس الأول في سبتمبر المقبل

من المقرر أن يتم تطويب البابا يوحنا بولس الأول، الذي كان بابا الفاتيكان لمدة 33 يوما فقط قبل وفاته في عام 1978، في سبتمبر المقبل في مراسم سيرأسها البابا فرنسيس، ما يجعله على بعد خطوة واحدة من أن يصبح قديسا.

ووفقا لموقع أخبار الفاتيكان على الانترنت، تم تحديد موعد التطويب في الرابع من سبتمبر عام 2022.

وتم وضع يوحنا بولس الأول على مسار القداسة منذ عام 2017، عندما وافق البابا فرنسيس على الاعتراف بـ "الفضائل البطولية" لسلفه.

وينال المرشح الذي يمتلك فضائل بطولية لقب "المبجل" ليصبح على بعد خطوتين من القداسة. والتطويب، الذي يمنح الحق في الحصول على لقب "المبارك"، هي الخطوة التالية ليوحنا بولس الأول.