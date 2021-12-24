دبلوماسي روسي: جميع تدريبات «الناتو» في أوكرانيا تتسم باتجاه معاديا لروسيا

وصف رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكيي بوليشُوك، جميع تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا بأنها تتسم باتجاه معاديا لبلاده.

وقال بوليشوك في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" لقد عُقدت سبع مناورات مشتركة بين كييف ودول حلف شمال الأطلسي في العام الحالي، بما فيها مناورات "ديفيندر يوروب"، والتي تعد أكبر مناورة خلال ربع قرن".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن نطاق مناورات أوكرانيا وحلف "الناتو" والمنطقة، التي تشملها ومدتها الزمنية، في تزايد دائم وجميع هذه التدريبات تربطها فكرة واحدة تحمل اتجاها معاديا لروسيا".