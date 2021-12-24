أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته ال70 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة في الفترة من 17 وحتى 23 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية – اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن وزير الزراعة بجمهورية لبنان، وبحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري، فضلا عن زيارة وزير الزراعة اللبناني لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، حيث قام بالاطلاع على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

وخلال الأسبوع الماضي، بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع اندراش كوفاكش سفير المجر لدى مصر، نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر في الفترة من 30 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري لحضور فعاليات قمة "كوكب بودابست للتنمية المستدامة 2021"، كما بحث مع بوجدان ايجيتش سكرتير الدولة (نائب وزير الزراعة) الصربي، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.

وبحث وزير الزراعة مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة؛ دفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء، كما قام الوزير بجولة مفاجئة على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع استصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة للاطمئنان على سير العمل في هذه القطاعات.

وعقد وزير الزراعة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا بمقر وزراة التموين، بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية بالبرلمان، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث تم الإعلان عن زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها وزيادة علاوة القصب بمقدار 90 جنيها، كما كلف الوزير وفدا من البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر؛ لتفقد حقول المشاهدة لزراعة أصناف الطماطم والفلفل والخيار في محافظة سوهاج والمُنتجة بمعرفة الشركة الهندية الأردنية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا بعنوان "2021 عام الإنجازات في قطاع الزراعة"، استعرض خلاله أهم ما تم إنجازه بهذا القطاع، كما قام وفد بيطري من وزارة الزراعة بزيارة دولة جنوب السودان لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية هناك.

وكرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو، قناة مصر الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لدورها البارز والهام في نشر الوعي وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والمربين، كما كرمت المنظمة أيضا مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدوره البارز في إلقاء الضوء على أنشطة القطاع الزراعي المختلفة بالوسائل الإعلامية المتطورة.

كما اجتمعت اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وكذلك رؤساء الهيئات.

وأعلنت وزارة الزراعة عن تحصين أكثر من 6 ملايين رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية للتحصين والتي بدأت من 16 نوفمبر 2021، كما نفذ المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح يوم حقلي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد؛ لمكافحة سوسة النخيل، ونفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي، بالتعاون مع منظمة "الفاو"، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عباس حسن الحاج وزير الزراعة اللبناني، للتعرف على أقسام المعمل، والادوار التي يقوم بها للرقابة على الأغذية، كما استقبل المعمل 35 طالبا من طلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وذلك استمرارا لدور المعمل في تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل، كما بلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل، بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع حوالي 6500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة، والمكتب الإعلامي للوزارة يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافا وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم "الزراعة في كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.