لافروف: مسار جذب أوكرانيا إلى حلف «الناتو» وظهور صواريخ بالقرب من حدودنا يثير مخاطر عسكرية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن مسار جذب أوكرانيا إلى حلف "الناتو" وظهور صواريخ بالقرب من الحدود الروسية يثير مخاطر عسكرية خطيرة قد تصل إلى صراع واسع النطاق في أوروبا، مؤكدا أن هذا المسار غير مقبولة لأمن بلاده.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أوسلوبوجديني" البوسنية، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "إن النهج غير الودي، الذي تنتهجه الولايات المتحدة تجاه روسيا، يخلق أجواء سامة"، مشيرا إلى أن هذا النهج يحول دون إقامة تواصل هادئ بين البلدين.

وأضاف:" ممكن القول بشأن العلاقات الروسية - الأميركية إن هناك وضع غير صحي في التفاعل مع واشنطن".

وتابع:" أن الأميركيين ينتهجون مسارا غير ودي ويفرضون عقوبات ويوجهون إلينا اتهامات لا أساس لها، ويتخذون خطوات عدائية أخرى، وكل ذلك يخلق أجواء سامة تحول دون تواصل هادئ ومهني".

وكان وزير الخارجية الروسي أعلن في وقت سابق أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية، التي قدمتها موسكو إلى حلف "الناتو" والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم، واصفا الرد الأميركي على المبادرات الروسية الجديدة بأنه مهني.

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية نشرت في 17 ديسمبر الجاري مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا. وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.