إيهاب توفيق يشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينات

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلة الكريسماس داخل إحدى فنادق القاهرة الكبرى بحضور جماهيري كامل العدد.

وقدم توفيق، خلال وصلته الطربية الرومانسية، عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني في فترة التسعينيات، منها "يا أحلى منهم"، "مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"، بالإضافة إلى أغنية "أنت اختياري" التي أطلقها مؤخرا، حيث قدمها مرتين تلبية لرغبات الجمهور الذي تبادل معه التقاط الصور بطريقة الـ "سيلفي" طوال الحفل.

على جانب آخر يستعد إيهاب توفيق، لإطلاق أغنية "سنة حلوة" مع بداية العام الجديد 2022 وهي كلمات ملاك عادل، لحن مدين، توزيع عادل عايش، التوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر تصويرها كفيديو كليب مع المخرج سعيد مطاوع.