دعت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، المواطنين كافة إلى توخي الحذر من دخول وانتشار متحور أوميكرون، والالتزام بالإجراءات الوقائية والإسراع إلى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه من منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية لحماية الشعب العراقي من دخول وانتشار المتحور الجديد تدعو وزارة الصحة المواطنين كافة إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والإسراع إلى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة".

ودعت الصحة العراقية، القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين إلى تلك الأماكن، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع ازدحام المرتادين لتلك الأماكن".

وكررت تأكيدها - وفقا للبيان - على أن اللقاح هو السبيل الأنجح لمقاومة الموجة القادمة وأن كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن الإسراع في التوجه لتلقي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية - في وقت سابق - أنها تستعد لنشر فرق رقابية جوالة في المؤسسات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات لمتابعة تطعيم الموظفين والطلبة والالتزام بشروط الوقاية تحسبا من ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".