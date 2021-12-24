هيئة الصحة الفرنسية توصي بإعطاء جرعات معززة بعد 3 أشهر من الجرعة الأولى

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أوصت هيئة الصحة الفرنسية بتقليص الفترة بين الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا والجرعة المعززة من أربعة إلى ثلاثة أشهر، وسط ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، طبقا لما ذكره بيان صادر عن الهيئة.

كما أوصت الهيئة بإعطاء جرعات معززة للمراهقين من سن 12 حتى 17 عاما، الذين لديهم مشكلات صحية مزمنة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن مليون موعد آخر للتطعيم، سيكون متاحا الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه اعتبارا من اليوم، ستكون الجرعات المعززة متاحة بعد أربعة أشهر من تلقي الجرعة الأخيرة.

كانت فرنسا قد سجلت رقما قياسيا جديدا من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.