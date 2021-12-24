اتحاد الجزائر يثير القلق بتعثر جديد في دوري المحترفين

سقط اتحاد الجزائر، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مولودية وهران اليوم الجمعة، في المرحلة التاسعة من الدوري الجزائري.

وتراجع اتحاد الجزائر بعد هذا التعثر للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، فيما رفع مولودية وهران رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وأصبح الفرنسي دنيس لافان، مدرب اتحاد الجزائر، مهددا بالرحيل عن الفريق خاصة وان الإدارة والمشجعين ليسوا راضين عن النتائج التي تحققت.

والتحق شبيبة الساورة بوفاق سطيف واتحاد بسكرة في المركز الثاني بعد فوزه الصعب على نجم شباب مقرة المتذيل بهدف وحيد سجله بلعيد حميدي، في الدقيقة 13.

من جهته سجل شبيبة القبائل 3 أهداف في ظرف 6 دقائق في مرمى ضيفه سريع غليزان، ليحقق بذلك انتصاره الثاني في الموسم. سجل ماسينيسا نزلة، في الدقيقتين 54 و60، ورضا بن بن سايح، في الدقيقة 57، أهداف اصحاب الأرض.

واضاع بن سايح، ركلة جزاء لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى عشر نقاط، ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد سريع غليزان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.