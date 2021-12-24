رابطة الأندية تنفي تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز «حتى الآن»

نفى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية، الأنباء التي تتردد عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بشكل رسمي.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية قررت تأجيل مباراتي الأهلي أمام فيوتشر وبيراميدز، نظرًا لخوض الأحمر مباراته أمام الرجاء في السوبر الإفريقي، على أن تُقام الأولى يوم 26 ديسمبر والثانية يوم 30 من الشهر نفسه.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية إي تي سي :"مباراة الأهلي وبيراميدز لم نؤجلها بعد، لأن معسكر منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا لم يتم الإعلان عنه بعد".

وأضاف: "أي لاعب في أي نادٍ بالدوري المصري يصل له استدعاء من منتخب بلاده، بداية من يوم 27 سنؤجل مباراة فريقه بشكل رسمي".

وأوضح: "هذه البطولة ضمن الأجندة الدولية، لذلك لا يمكننا وضع أي مباراة خلالها".

وعاد بالحديث عن مباراة الأهلي وبيراميدز: "ننتظر معرفة متى سيبدأ معسكر منتخب مصر، وبذلك سيتحدد مصير مباراة الأهلي وبيراميدز اما باللعب أو التأجيل".

وأتم حسين: "تواصلت مع ضياء السيد ووائل جمعة وأخبروني أنهم لم يحصلوا على إجابة من كيروش حول موعد المعسكر الخاص ببطولة كأس أمم إفريقيا حتى الآن، ومن المنتظر أن يعلن عنه غدًا".