منظمات إغاثية تنقذ نحو 200 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذت منظمة "سي-ووتش" الألمانية المعنية بإغاثة المهاجرين واللاجئين أكثر من 90 مهاجرا اليوم الجمعة، من محنة في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وانتشل طاقم السفينة "سي - ووتش 3" أولئك الأشخاص من قارب خشبي مزدوج غير صالح للإبحار بينما كانوا يبحرون جنوب جزيرة لامبيدوسا الايطالية، وفقا لما ذكرته المنظمة الخيرية الخاصة التي تتخذ من برلين مقرا لها اليوم الجمعة.

وتعد هذه أول عملية إنقاذ تقوم بها السفينة "سي - ووتش 3" منذ أن انطلق الطاقم يوم الأربعاء في مهمتهم الأخيرة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود وقوع حادث مماثل اليوم الجمعةـ عندما اصطحب الفريق على متن سفينتها "جيو بارنتس" نحو 100 شخص من قارب خشبي.

وهذه هي ثامن مهمة إنقاذ منذ أن انطلقت تلك السفينة في مهمتها في البحر المتوسط في منتصف ديسمبر.

وقد صعد على متن السفينة ما يقرب من 560 شخصا ويبحث الطاقم عن ميناء للرسو فيه.

وتنتظر "ذا أوشان فايكنج" وهي سفينة إنقاذ خاصة أخرى وعلى متنها مئات المهاجرين السماح لها بإنزال ركابها الذين تم إنقاذهم منذ أيام.

ويهدف المهاجرون إلى حد كبير الوصول إلى إيطاليا بعد الإبحار من شمال إفريقيا على متن قوارب متهالكة مكتظة بالركاب.

وكثيرا ما يدفعون أموالا لمهربي البشر لترتيب عبورهم المحفوف بالمخاطر.