الولايات المتحدة: دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي

قالت الولايات المتحدة إن دعم إيران للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة؛ يهدد الأمن الدولي والإقليمي، كما يهدد قوات الولايات المتحدة وشركائها، مؤكدة أنها ملتزمة بمواجهة هذا التهديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم إن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ضبط في 20 ديسمبر الجاري، 1400 بندقية من طراز (إيه كيه ـ 47) و226 ألفا و600 طلقة ذخيرة من سفينة، مصدرها إيران، مضيفا أن هذه السفينة كانت في طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وشدد على أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين؛ يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، كما يعد مثالا آخر على "خبث" الأنشطة الإيرانية، التي تطيل أمد الحرب في اليمن.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن هذا الدعم الإيراني للجماعات المسلحة؛ يهدد الأمن في المنطقة والعالم، كما يهدد قوات الولايات المتحدة ودبلوماسييها ومواطنيها في المنطقة إلى جانب قوات ومواطني الشركاء هناك وفي سائر المناطق.

وقال المتحدث إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواجهة هذا التهديد من قبل إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد ضبطت صواريخ مضادة للدبابات وآلافا من البنادق ومئات من الأسلحة الآلية وقاذفات القنابل من سفن أخرى خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.