أعلن جمال بالماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة محاربي الصحراء التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويتطلع منتخب الجزائر للحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة التي اقيمت في مصر عام 2019.

ويتواجد منتخب الجزائر ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "جامبيا، وغانا، وسيراليون".

وسيدخل منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية بروح معنوية مرتفعة وذلك بعدما توج بلقب كأس العرب التي اقيمت في قطر وذلك بعدما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية.

وضمت قائمة محاربي الصحراء كل من:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر اوكيدجا، رايس مبولحي.

خط الدفاع:"الياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، يوسف عطال، محمد أمين توقاي، جمال بلعمري، محمد تاهرات، عبدالقادر بدران، عيسى ماندي".

خط الوسط: " إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، أدم زرقان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي".

خط الهجوم:" محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، ياسين براهيمي، فريد بولايه، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، أدم وناس، رياض محرز".