بنجلاديش: مقتل 30 شخصا على الأقل في حريق بعبارة ركاب

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم إثر اندلاع حريق بعبارة ركاب في نهر جنوبي بنجلاديش، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

وقال فريد الدين بويان ، مسؤول بإدارة الإطفاء ، إن الحريق اندلع في العبارة "إم في أبهيجان -10" ذات الطابقين في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة.

وكانت العبارة تسافر في نهر سوجاندا في منطقة جالكاثي، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دكا.

وقال إنه يعتقد أن الحريق اندلع في غرفة محركات العبارة وسرعان ما أتى على العبارة بالكامل، مما دفع العديد من الركاب إلى القفز إلى النهر.

وتابع أن أن ما يقدر بنحو 300 راكب كانوا على متن العبارة وكانوا في طريقهم إلى منطقة بارجونا جنوبي البلاد قادمين من العاصمة دكا.

وقال زوهار علي، مدير المقاطعة إن 67 راكبا على الأقل أصيبوا بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى شي إي بنجلا في منطقة باريزال المجاورة.