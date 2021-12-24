كورونا يدفع شركات للمشاركة افتراضيا بمعرض إلكتروني أمريكي ضخم

تعتزم شركات تكنولوجية مثل تي موبايل ولينوفو وأيه تي آند تي وتيك توك خفض وجودها في معرض الالكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس" لعام 2022 بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.



ومن المقرر أن ينعقد المعرض في لاس فيجاس خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل.



وقالت شركة تي موبايل الثلاثاء الماضي إن مديرها التنفيذي مايك سيفيرت لن يكون بمقدوره القيام بعرض رئيسي سواء شخصيا أو افتراضيا وأن الشركة ستقلص إلى حد كبير وجودها المادي بالمعرض.



وأصدرت شركتا ميتا وتويتر بيانات بأنهما لن يشاركا في المعرض بشكل شخصي. وتبعهما يوم أمس الأربعاء شركتا تيك توك وتي أيه آند تي مع إعلان تيك توك بأنها لن تحضر المعرض سوى عن طريق الانترنت.



وأعلنت لينوفو اليوم الخميس عن إلغاء خططها للتواجد بالمعرض أيضا.



وأعلنت الشركة أن "لينوفو كشركة قررت الانسحاب من الأنشطة التي تتم بشكل حضوري في لاس فيجاس والخاصة بمعرض الالكترونيات الاستهلاكية لعام 2022".



وحتى على الرغم من أن تي موبايل ستظل أحد رعاة الحدث، لن يكون معظم فريقها هناك في فيجاس. وأعلنت الشركة في بيان أن "طاقم تي موبايل بأكمله يتطلع إلى معرض الالكترونيات الاستهلاكية بشكل حضوري في عام 2023، حيث نأمل أن يتضمن كلمات رئيسية على المنصة أمام جمهور مباشر".



وقالت أمازون في بيان إنه "نظرا للوضع الذي يتحول بشكل سريع والغموض المحيط بمتحور أوميكرون، لن يكون لنا تواجد بالمعرض".