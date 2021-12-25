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تقارير: بايرن يقطع الطريق على ليفربول ويقترب من ضم نجم ليدز

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:52 م

ذكرت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الجمعة، إن النجم البرازيلي رافينيا يقترب من الانضمام إلى عملاق بافاريا بايرن ميونخ.

وقالت شبكة "TNT Sports Brasil"، إن نجم ليدز يونايتد رافينيا سينتقل إلى نادي بايرن ميونح الألماني في الشهر المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت أيضا إن قيمة انتقال رافينيا إلى البايرن ستكلف خزينة النادي الألماني 50 مليون يورو.

ويرغب نادي ليفربول في ضم النجم البرازيلي رافينيا من أجل سد احتياجاته في مركز صانع اللعب، ولكن يبدو أن بايرن ميونخ بات أقرب لخطف اللاعب.

ويمتلك رافينيا عقدا مع ليدز يونايتد حتى عام 2024 حيث انتقل إلى النادي الإنجليزي قادما من ستاد رين الفرنسي.


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