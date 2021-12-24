ألمانيا تتسلم المشتبه به في هجوم بالحمض على مدير بشركة طاقة عام 2018

سلمت بلجيكا يوم الخميس رجلا يشتبه في تنفيذه هجوم بحمض على مدير ألماني رفيع المستوى قبل ثلاثة أعوام، وفقا لما أبلغ به مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويخضع الرجل للاحتجاز انتظارا للمحاكمة بعد أن أعلن قاض في محكمة مدينة فوبرتال الألمانية عن مذكرة توقيفه.

والقي القبض على الرجل الأسبوع الماضي في بلجيكا للاشتباه في أنه أحد الشخصين اللذين ألقيا حمضا شديد التركيز على برنهارد جونتر أثناء قيامه بالركض بالقرب من منزله بالقرب من مدينة دوسلدورف الألمانية في 4 مارس 2018. وقد أصيب في الهجوم.

يمكن أن تساعد آثار الحمض النووي التي تم العثور عليها في مكان الحادث في حل لغز الهجوم على جونتر، الذي كان يشغل منصب المدير المالي لشركة الطاقة الألمانية "إينوجي" في ذلك الوقت.

وتشتبه الشرطة في أن رجلا من كولون وآخر من بلجيكا كانا وراء الهجوم، لكنها تواصل التحقيق مع اثنين آخرين مشتبه بهما.

ويحقق مكتب المدعي العام في الأذى الجسدي الجسيم وقد يواجه المشتبه به عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

ويشغل جونتر الآن منصب المدير المالي لشركة "فورتوم" الفنلندية المزودة للطاقة.

وقال جونتر في ذلك الحين إنه يشتبه في أن دافعا مهنيا وراء الهجوم الغامض.

في ذلك الوقت، كان جونتر يشغل منصب رئيس الشؤون المالية لشركة "إينوجي"، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة "آر دبليو إي"، والتي استحوذت عليها لاحقا شركة "إيون". وترك جونتر الشركة منذ ذلك الحين.

وعرضت "إينوجي" مكافأة قدرها 100 ألف يورو(113 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تكشف عن الجناة.