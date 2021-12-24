التموين: 500 شخص تقدموا لشراء سيارة سعرها 12 مليون جنيه

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أكد اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أهمية الاحتفاظ بالقيم المجتمعية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إن إحدى شركات السيارات طرحت موديل جديدًا بسعر 12 مليون جنيه، وتعدت قائمة الانتظار 500 متقدم للشراء.

وأضاف أن الانفتاح الاقتصادي أسفر عن حدوث طفرات في الشرائح الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة تلعب دور المنظم والمشرع في الاقتصاد المختلط، وتترك المجال للقطاع الخاص كي يعمل على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية المناطق الاستراتيجية والبورصات السلعية، كونها بمثابة مكونات أساسية للتجارة.

وأشار إلى وجود ما يقرب من 680 سوق على مستوى الجمهورية، موضحا أن مصر تحتاج إلى إنشاء 14 سوق جملة جديدة.

وتابع: "الاقتراض يستهدف إنشاء منشآت صناعية وخدمية تعظم إجمالي الناتج المحلي للدولة.. ما زلنا في حدود الأمان بالنسبة للاقتراض الخارجي".

وأكد أن مصر تأتي ضمن أفضل اقتصاديات العالم بسبب تحقيق معدلات نمو إيجابية، وقال: "الناس مش بتحس بسبب النمو السكاني المتزايد".

وأشاد عشماوي بمشروعات التنمية التي تنفذ في محافظات الصعيد، قائلًا: "أتصور أن المشروعات التي تنفذ هناك، ومبادرة حياة كريمة ستصنع الفارق مع المواطنين".

