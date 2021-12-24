وفاة رئيسة التحرير السابقة لمجلة فوج الشهيرة جريس ميرابيلا عن 91 عاما

شيري عادل: أقرأ كل التعليقات على السوشيال ميديا.. ولا أخاف من «النجوم الكبار»

حورية فرغلي: خضعت لـ 4 عمليات لمدة 48 ساعة.. وأتمنى عدم الحديث عن أزمتي

طارق الشناوي: أزمة فيلم «سعاد» قانونية.. ولن يشارك بـ«كان» إلا بعد عرضه جماهيريًا

الرباعي: ندمت على عدم غناء «صابر وراضي».. ورفضتها لأنها على اسمي