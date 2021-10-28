قال الناقد الفني، طارق الشناوي، عضو لجنة المهرجانات، إن فيلم "سعاد" تم اختياره من قبل اللجنة ليحمل اسم مصر في للمشاركة في جائزة الأوسكار، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقة في الفيلم قانونية وخاصة بعدم وضع اسم المنتج على العمل، فإن لم يعرض للجماهير فلم يستطيع المشاركة في الأوسكار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الخميس، أن التقديم إلى الأوسكار يكون في شهر أكتوبر، وتم قبول الفيلم ضمن القائمة المختارة للأوسكار بسبب قبول عرضه في السينمات من قبل الرقابة قبل حدوث مشكلة قانونية منعت الفيلم من العرض.

واستكمل، أن فيلم "سعاد" رشح في المسابقة الرسمية لمهرجان كان العام قبل الماضي، وتم عرضه العام الماضي في بيرلين أون لاين وحظى باعجاب الكثير من المشاهدين، متمنيًا انتهاء الأزمة القانونية التي أصابت الفيلم لعرضه في السينمات والتمكن من مشاركته في مهرجان كان.

فيلم "سعاد" من سيناريو أيتن أمين ومحمود عزت وإخراج أيتن أمين ومن إنتاج فيفيد ريل وفيج ليف ستوديوز ونوماديس وفيلم كلينيك، وبطلاته بالكامل ممثلات غير محترفات ويعد أول فيلم لمخرجة مصرية يتم اختياره رسميا للمنافسة على جوائز مهرجان كان في دورته الثالثة والسبعين ومهرجان برلين في نفس العام.