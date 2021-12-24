شرطة المرافق تزيل الإشغالات من شوارع وسط الإسكندرية

نفذت شرطة المرافق في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، تم خلالها رفع وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة الطريق العام، في إطار الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة والميلاد.

قاد الحملة اللواء خالد الشاذلي، مدير شرطة المرافق، حيث بدأت في نطاق قسم شرطة العطارين، بدء بشارع الغرفة التجارية، ثم شارع الشهداء، وسعد زغلول، تم خلالها إزالة كافة التعديات الناجمة عن المحال التجارية والمقاهي.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تواجد في الحملة المقدم محمد السعيد، رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، والمقدم محمد جاب الله، والنقيب ياسر رجب، من شرطة المرافق.

وخلال الحملة تم التحفظ على عدد من الإشغالات والمخالفات المتنوعة والتي تتعدى على حرم الطريق، وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.