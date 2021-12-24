بلومبرج: جوجل تدرس حكم الغرامة الروسي وبرلماني يهدد بفرض إجراءات أشد ضدها

قال المكتب الصحفي لشركة ألفابت، الشركة القابضة لشركة جوجل في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة، إن الشركة تدرس الحكم الذي أصدرته محكمة روسية بفرض غرامة عليها، بقيمة (98 مليون دولار أمريكي)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



من ناحية أخرى قال أنطون جوريلكين النائب عن الحزب الحاكم في مجلس النواب الروسي والذي يرأس لجنة السياسة الإعلامية في تدوينة له على موقع "تيليجرام " اليوم الجمعة ، "لسبب ما، تلتزم الشركة بقرارات المحاكم الأمريكية والأوروبية بدون مناقشة"، مضيفاً ، "إذا لم تعد الغرامة المفروضة الشركة إلى وعيها فإنني أخشى أنه سيتم اتخاذ بعض التدابير غير السارة للغاية حيالها".



وكانت المحكمة الروسية أشارت في حكمها إلى عدم التزام الشركة المتكرر بأوامر حذف المحتوى. وأن حساب الغرامة جاء بناء على عائدات جوجل.



وقالت بلومبرج إن جوجل حققت إيرادات في روسيا بلغت نحو 85 مليار روبل في عام 2020، وذلك وفقا لقاعدة بيانات سبارك انترفاكس.



ويعد الحكم الصادر اليوم الجمعة، هو أحدث ضربة قانونية لجوجل في

روسيا، بعد أن أيدت محكمة استئناف في موسكو هذا الشهر الحكم الذي صدر ضدها في أبريل الماضي والذي أمر عملاق التكنولوجيا الأمريكي بإلغاء الحظر الذي فرضه موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل على قناة تسارجراد (القيصر) التلفزيونية الروسية والمملوكة لأحد رجال الأعمال الموالين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخاضع لعقوبات أمريكية، أو مواجهة غرامات متصاعدة والتي يمكن أن تصل إلى نحو مليار روبل في غضون تسعة أشهر.



وتدفع روسيا جوجل وشركات إنترنت خارجية أخرى إلى الالتزام بقوانينها الصارمة على نحو متزايد بشأن حظر المحتوى وإضفاء الصبغة المحلية على البيانات. وعادة ما كانت الغرامات، قبل الغرامة الأخيرة، تبلغ أقل من مليون دولار.