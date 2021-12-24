خليل: أحمد حسن سبب انسحاب قائمة سامح فهمي من انتخابات اتحاد الكرة

أكد أسامة خليل نجم الاسماعيلي ومصر السابق، أن سبب اعتذار قائمة "انكار الذات" التي كان يرأسها سامح فهمي في انتخابات اتحاد الكرة والتي كان ينضم إليها خليل هو عدم استيفاء الشروط لأحد المرشحين.

وأشار خليل إلى أن القائمة كانت تتميز انها بعيدة عن أي شبهه والدافع خدمة الصالح العالم وتطوير كرة القدم وكانت تحظى بدعم كبير من الجميع.

وتابع خليل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية إي تي سي: "القائمة كانت ستعمل لصالح كل الأندية المصرية، والسبب الرئيسي للإعتذار عن الترشح أن فوجئنا بأحمد حسن غير حاصل على مؤهل جامعي".

وأكمل: "ضيق الوقت حرمنا من تدبير أمور القائمة ومن الصعب في هذه المرحلة تبديل اسم الصقر باسم بديل وهو من احد الأسباب الرئيسية لاعتذار القائمة".

وواصل: "الأندية نجحت في التغيير لم يكن هناك نية بعد للقائمة كانت عن خوض الانتخابات وضيق الوقت والاستعداد وتجميع المجموعة واقناعهم كان صعبًا لتأخر مجاهد في الإعلان عن موهد فتح باب الترشح".

وأتم نجم الاسماعيلي السابق: "لدينا استعداد وهدف أساسي كقائمة سامح فهمي وعلى استعداد التعاون مع المجلس القادم للجبلاية ونمد يد العون وتقديم تصور كيفية تطوير الكرة المصرية".