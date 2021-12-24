جونسون يدعو لتوخي الحذر في ظل إصابة 10 % من سكان لندن بكورونا

حث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على توخي الحذر في عيد الميلاد فيما يدرس ما إذا كان سيفرض تشديد إجراءات الوقاية من الجائحة، حيث أشارت الحكومة إلى أن نحو 10 % من سكان لندن أصيبوا بكوفيد- 19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن 05ر2 مليون شخص أصيبوا بكورونا في إنجلترا، أو واحد من بين كل 25 شخصا، في 19 كانون أول/ديسمبر وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني. وأفاد مكتب الإحصاء بأن واحدا من كل 10 من سكان لندن أصيبوا بالفيروس بينما تتفشى سلالة أوميكرون سريعة الانتشار.

وسجلت بريطانيا عدد قياسيا من حالات كوفيد- 19 بلغ 119789 حالة أمس الخميس، وأشارت مضابط اجتماع لمستشاري الحكومة العلميين إلى أن حالات نقل المصابين بأوميكرون إلى المستشفى تتضاعف كل أربعة أو خمسة أيام.

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ: "يجب توقع موجة كبيرة من حالات النقل إلى المستشفيات حيث تتجه حالات العدوى إلى المجموعات الأكبر سنا. ويجب توقع مواجهة موجه كهذه قريبا، نظرا لأن حالات العدوى تزداد بسرعة بين جميع المراحل العمرية والمناطق، وقبل ذلك في لندن".

وتزيد الإصابات في إنجلترا بنحو 500 ألف في غضون ثلاثة أيام.

كان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لن يتم فرض قيود أخرى، قبل الكريسماس.