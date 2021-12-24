وفاة 4 أشخاص وفقدان العشرات في غرق قارب مهاجرين قرب الجزر اليونانية

ذكر خفر السواحل اليوناني أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ، عندما غرق قارب، كان على متنه عشرات المهاجرين، شمال غرب جزيرة "كريت".



وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الجمعة إن حوالي 90 شخصا آخرين تمكنوا من الوصول إلى نتوء صخري، قريب، بعد وقوع الحادث مساء أمس الخميس.



وبدأ خفر السواحل اليوناني عملية إنقاذ لنقل المهاجرين إلى مكان آمن.



كان ثلاثة مهاجرين قد غرقوا أمس الأول الأربعاء، عندما غرق قارب آخر، في بحر "إيجه"، بالقرب من جزيرة "فوليجاندروس" . ومازال عشرات الأشخاص كانوا على متن ذلك القارب، في عداد المفقودين، حتى اليوم الجمعة.



يشار إلى أن الحوادث تقع ، بينما يحاول مهاجرون الوصول إلى البر الرئيسي اليوناني أو إيطاليا من الساحل التركي لبحر إيجه أو من دول أخرى، في شرق البحر المتوسط.



وطبقا لتقديرات ضباط خفر السواحل، فقد تمكن حوالي 11 ألف شخص من الوصول إلى إيطاليا، عبر هذا الطريق، في الأشهر الأخيرة.



وليست هناك أي أرقام رسمية حول عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تلك العملية.