الفلبين تتسلم حوالي 3 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

وصلت ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورتها شركتا فايزر وبيونتيك إلى الفلبين.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية - حسبما أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الجمعة - بأن أكثر من 1.4 مليون جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر وصلت صباح اليوم إلى الفلبين.

وفي بيان صدر بعد ساعات، قالت فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا "إن البلاد تسلمت أيضا 1.53 مليون جرعة من موديرنا تبرعت بها الحكومة الألمانية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد اللقاحات التي تبرعت بها ألمانيا للفلبين إلى 10 ملايين".

وفي هذا الصدد .. قال جورج ماوي المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية لدى الفلبين "مع استمرار الوباء، من المهم للغاية البناء على أقوى أداة لدينا وهي التحصين".

وأضاف أن "الفلبين لديها برنامج تحصين جيد للغاية ويعمل بشكل ممتاز .. ونهنيء الفلبين على ذلك ويسعدنا تقديم تبرع آخر من ألمانيا".